Блинкен высказался о готовности Украины к переговорам с Россией
Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.
«А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина. Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — заявил Блинкен.
Он также добавил, что перемирия между двумя странами хотят все, подчеркнув, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.