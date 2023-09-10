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Блинкен высказался о готовности Украины к переговорам с Россией

Украина будет готова вести переговоры с Россией, если Москва выступит с подобным предложением. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC News.

Блинкен высказался о готовности Украины к переговорам с Россией
© Lenta.ru

Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев, присоединившись к переговорам.

«А что касается переговоров, то для танго нужно двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина. Если же он проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — заявил Блинкен.

Он также добавил, что перемирия между двумя странами хотят все, подчеркнув, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях».

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Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем.

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