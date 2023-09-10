Медведев: "Единая Россия" достигла ожидаемых результатов на выборах

"Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно и практически все позиции, которые мы старались за собой сохранить или отстоять, нам, я надеюсь, это показывают и результаты экзитполов и некоторые другие данные, достичь удалось", - сказал Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосовании.