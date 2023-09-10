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Медведев заявил, что "Единая Россия" достигла ожидаемых результатов на выборах

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев положительно оценил результаты партии на нынешних выборах. По его словам, теперь единороссам нужно выполнить обещания.

Медведев: "Единая Россия" достигла ожидаемых результатов на выборах
© ТАСС

"Впереди подведение итогов, но уже сейчас можно сказать, что в целом "Единая Россия" выступила достойно и практически все позиции, которые мы старались за собой сохранить или отстоять, нам, я надеюсь, это показывают и результаты экзитполов и некоторые другие данные, достичь удалось", - сказал Медведев на селекторном совещании с региональными отделениями партии по итогам единого дня голосовании.

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