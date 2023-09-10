Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением в России единого дня голосования.
Об этом пишет БЕЛТА.
«Убеждён, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой», — отметил Лукашенко.
Ранее на всех избирательных участках столицы завершилось голосование на выборах мэра.