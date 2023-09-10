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Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешным проведением в России единого дня голосования.

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования
© РИА Новости

Об этом пишет БЕЛТА.

«Убеждён, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнёрства между Минском и Москвой», — отметил Лукашенко.

Ранее на всех избирательных участках столицы завершилось голосование на выборах мэра.

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