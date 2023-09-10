В ЦИК допустили «возможные точечные изменения» в законодательстве РФ перед выборами президента
В ЦИК анонсировали «возможные точечные изменения» в законодательстве РФ перед выборами президента России 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.
«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон», - сказал Булаев.
По его словам, время идёт и всё нуждается в актуализации. Сейчас в ЦИК работают и думают над возможными изменениями. О конкретных нововведениях Булаев не сообщил.
Выборы президента РФ планируется провести в 2024 году.
Весной 2023 года Госдума приняла поправки, которые допускают возможность проведения выборов в условиях военного положения, а также уточняют ряд положений о СМИ и наблюдателях.
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