В ЦИК допустили «возможные точечные изменения» в законодательстве РФ перед выборами президента

В ЦИК анонсировали «возможные точечные изменения» в законодательстве РФ перед выборами президента России 2024 года. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев, передает РИА Новости.

«Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон», - сказал Булаев.

По его словам, время идёт и всё нуждается в актуализации. Сейчас в ЦИК работают и думают над возможными изменениями. О конкретных нововведениях Булаев не сообщил.

Выборы президента РФ планируется провести в 2024 году.