Москалькова заявила об отсутствии системных нарушений на выборах

"Мы получили 41 обращение, не считая анонимных, которые были связаны с нарушением порядка агитации. В Подмосковье один кандидат в день голосования агитировал за себя - это было признано нарушением, у нас было несколько обращений, которые были связаны с тем, что людям рекомендовали голосовать электронно, а не воспользоваться бюллетенем", - сказала Москалькова.



"Но эти в общем-то единичные случаи не говорят о том, что мы можем сделать вывод, что есть системные нарушения", - добавила она.