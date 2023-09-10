Москва потребовала извинений от Франции за инцидент с журналистом на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию с российской журналисткой Екатериной Надольской на саммите G20 в Нью-Дели.

Захарова пояснила, что представители пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона в грубой форме отказали российской журналистке в допуске на пресс-конференцию главы республики.

Кроме того, заметила дипломат, французы попытались разбить ее телефон. Причиной дискриминации стало то, что Надольская представляла российское СМИ.

Россия не может и не будет смиренно игнорировать тот факт, что демократическая Франция в очередной раз показала пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии, подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Париж фактически истребил медийное присутствие российских вещателей в своём публичном поле и создал невыносимые условия для работы российских корреспондентов.

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», - заявила Захарова.