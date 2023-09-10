Москва потребовала извинений от Франции за инцидент с журналистом на саммите G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию с российской журналисткой Екатериной Надольской на саммите G20 в Нью-Дели.
Захарова пояснила, что представители пресс-службы президента Франции Эммануэля Макрона в грубой форме отказали российской журналистке в допуске на пресс-конференцию главы республики.
Кроме того, заметила дипломат, французы попытались разбить ее телефон. Причиной дискриминации стало то, что Надольская представляла российское СМИ.
Россия не может и не будет смиренно игнорировать тот факт, что демократическая Франция в очередной раз показала пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии, подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, что Париж фактически истребил медийное присутствие российских вещателей в своём публичном поле и создал невыносимые условия для работы российских корреспондентов.
«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», - заявила Захарова.
Дипломат резюмировала, что представители французских СМИ, аккредитованных в России, имеют свободный доступ к пресс-мероприятиям МИД РФ.