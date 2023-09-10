В избиркоме ЛНР рассказали о явке на выборах

Заместитель председателя избиркома Луганской народной республики Марианна Сумская заявила, что явка на выборах в регионе составила 72,53%. Об этом соощает ТАСС.

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«Итоговая явка составила 72,53%. Все участки закрыты, избирательные комиссии приступили к подсчету голосов», — заявила Сумская.

Ранее пресс-служба партии «Единая Россия» со ссылкой на руководителя центрального исполкома партии Александра Сидякина сообщила, что во всех четырех новых субъектах РФ фиксируется высокая явка на выборы. Также Сидякин подчеркнул, что голосование на участках проходит организованно.

На выборах-2023 будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выберут депутатов регионального и местного уровней – 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 26 регионах проходят выборы высших должностных лиц, в Хабаровске – мэра города.