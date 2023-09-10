Кадыров рассказал о ситуции на артемовском направлении в зоне СВО

Обстановка в районе населенного пункта Курдюмовка на артемовском направлении в зоне спецоперации остается «достаточно жаркой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram .

«Высокую температуру» на указанном участке поддерживают бойцы спецназа «Ахмат», отметил он. Грамотными действиями бойцы выявляют огневые точки противника и уничтожают солдат ВСУ, пояснил глава российского региона.

«Парни работают быстро и, надо признать, красиво», — похвалил он бойцов «Ахмата».

Ранее Кадыров заявил о провале украинского нацбата «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) в районе Клещеевки. Элитное украинское подразделение показало свою неспособность участвовать в реальных боевых действиях, отметил он. «А сколько слов-то было!» — сыронизировал глава Чечни.