Эрдоган охарактеризовал переговоры с Лавровым на полях саммита G20

«Главы МИД разных стран имели возможность здесь провести встречи. Мы провели длительную встречу здесь, на полях саммита, с господином Лавровым и обсудили последнюю ситуацию с ним», — рассказал он.

Также Эрдоган предложил России рассмотреть вопрос о том, чтобы не останавливаться на одном миллионе тонн зерна для переработки и отправки в бедные африканские страны. Глава государства напомнил, что в рамках зерновой сделки было отправлено более 33 миллионов тонн, однако Запад получил 44 процента от этого объема, а Африка — 14 процентов.