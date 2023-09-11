В Кремле прокомментировали возможность возобновления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для продолжения зерновой сделки «все, что причитается РФ», должно быть реализовано. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам представителя Кремля, РФ продолжает сохранять ответственную позицию по вопросам поставки зерна.

Как заметил Песков, нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку, если ее часть не выполняется.

Также Песков добавил, что Москва, несмотря на незаконные ограничения против поставщиков, продолжает поставки большого количества зерновых на международные рынки, реализуя ряд программ по поддержке беднейших стран Африки.

«На повестке дня план по переработке 1 млн тонн зерновых на территории Турции с участием Катара», — пояснил Песков.