Москалькова отметила высокую активность граждан на выборах в РФ

Граждане России проявляют высокую активность на проходящих выборах, в том числе активно голосуют жители новых регионов РФ. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Высокая активность всех граждан РФ. Мы видим, что на участках постоянно находятся люди, беспрерывно идет голосование", - сказала Москалькова.

Она отметила, что находится на связи с омбудсменами в Луганской и Донецкой народных республиках, а также с активистами на территории Херсонской и Запорожской областей, что позволило ей убедиться в высокой активности жителей этих регионов.