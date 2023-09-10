Лавров: «Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным»

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об итогах прошедшего в Нью-Дели саммита «Большой двадцатки» (G20). Он отметил, что встреча 20 стран прошла успешно, пишет РИА «Новости».

«Саммит G20 в Нью-Дели стал переломным», - подчеркнул глава МИД.

Лавров заметил, что группа в настоящее время «переживает внутреннюю реформу».

В частности, пояснил дипломат, западным странам не удалось «украинизировать» повестку саммита, пункт об Украине был включен в декларацию в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов.

Страны Глобального Юга проявили активность, они настояли на включении в декларацию ряда важных пунктов. Запад не сможет оставаться гегемоном, заметил министр.

В декларации G20 под прекращением атак против энергообъектов имеются в виду в том числе теракты против «Северных потоков» и атаки на ЗАЭС, уточнил глава МИД.