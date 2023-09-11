Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства 11 сентября ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и пообщается с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Во вторник - основной день форума - президент примет участие в пленарной сессии. До этого он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином. Также Путин по видео-конференц-связи встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ.