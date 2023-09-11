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Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневной поездкой во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ
© ТАСС

Глава государства 11 сентября ознакомится с интерактивной презентацией результатов развития Дальнего Востока, проведет совещание по развитию городов региона, обсудит создание культурно-образовательных кластеров в России и пообщается с главой Приморья Олегом Кожемяко.

Во вторник - основной день форума - президент примет участие в пленарной сессии. До этого он проведет переговоры с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьером Госсовета КНР Чжаном Гоцином. Также Путин по видео-конференц-связи встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.