Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на саммите G20 в Нью-Дели в воскресенье, 10 сентября. Президент России Владимир Путин не участвует в саммите, Лавров представляет страну на встрече.

В этом году Индия принимает ежегодный международный саммит, который проходит в столице 9-10 сентября. Лидеры стран-участниц G20 обсуждают глобальные проблемы и сотрудничество в самых разных областях, а также продолжающийся российско-украинский конфликт, изменение климата и энергетическую безопасность.