Нарышкин обвинил Запад в шулерстве в рейтинговании ведущих вузов мира

Ранее в Киеве заявили, что западные политики учили историю по российским учебникам — именно поэтому Украина до сих пор не в НАТО. Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.