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Стало известно о шулерстве Запада в рейтинговании ведущих вузов мира

Запад занимается шулерством в рейтинговании ведущих вузов мира, об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Нарышкин обвинил Запад в шулерстве в рейтинговании ведущих вузов мира
© ТАСС

Как уточнил политик, он мешает развитию национальных систем образования.

«Серьезным вызовом являются неоколниальные подходы в сферах образования и науки, необъективность, перерастающая порой в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира», — подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, западные страны пытаются переманить талантливую молодежь из стран Азии и Африки, добавил он.

Ранее в Киеве заявили, что западные политики учили историю по российским учебникам — именно поэтому Украина до сих пор не в НАТО. Это большая проблема, потому что они смотрят на те или иные вопросы глазами россиян, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

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