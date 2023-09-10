Российский сенатор заявил об увеличении разрыва между Украиной и Западом

«Еще полгода назад такое невозможно было услышать или прочитать в западных СМИ. Но контрнаступление зашло в тупик, и, что бы ни говорил госсекретарь США Энтони Блинкен , не заметить этого невозможно», — подчеркнул Пушков.

Ранее сенатор заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле. По словам Пушкова, американцы, как правило, «идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить».