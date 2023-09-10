Советника-посланника посольства РФ в Румынии вызвали в МИД

Советник-посланник посольства России в Бухаресте Елена Копнина была срочно вызвана в субботу в МИД Румынии, где дипломату был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником, похожим на применяемые российскими силами. Об этом заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

"Государственный секретарь по стратегическим проблемам Юлиан Фота передал протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии после обнаружения на территории страны вблизи границы с Украиной фрагментов беспилотника, подобного тем, которые используют российские силы", - сообщили в министерстве.

Государственный секретарь потребовал от российской стороны "прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе".