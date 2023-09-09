В России высказались о возобновлении зерновой сделки после саммита G20

«Если Запад готов выполнять наши условия, то мы как раз об этом и говорили. Тут вопрос к ним. Саммит "Большой двадцатки" может сопутствовать возобновлению зерновой сделки. И даже не может, а должен. Все же смотрят на лидеров G20», — заявила Журова.