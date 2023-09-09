Депутат ГД: Россия в конфликте на Украине следует целям и принципам ООН

Действия России на Украине полностью соответствуют целям и принципам ООН, рассказал депутат Госдумы Олег Морозов. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о предварительных итогах саммита G20. По данным журналистов, страны «двадцатки» призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава международной организации.

В частности, в рамках этих институтов, всем государствам следует воздерживаться от применения силы и угроз ее применения.

«Мы считаем, что в конфликте на Украине поступаем в полном соответствии с целями и принципами ООН», - пояснил Морозов.