В Госдуме обсудят стандарт шаурмы

В Госдуме хотят создать ГОСТ для шаурмы. Инициатива появилась после массового отравления и гибели девушки в Курской области, сообщает РИА Новости.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков рассказал, что в начале осенней сессии в нижней палате парламента состоится круглый стол по безопасному питанию.

«В том числе - обсудим стандарт шаурмы», - сказал Даванков.

По его словам, стандарт необходим, поскольку «на кону уже не только здоровье людей, но и жизнь людей».

На круглый стол пригласили представителей Роспотребнадзора, Минздрава и профильных экспертов.

В четверг случай массового отравления шаурмой произошел во Льгове (Курская область). Погибла 23-летняя местная жительница. Всего пострадали 22 человека, включая 8 детей. У них обнаружили токсическую инфекцию, причиной которой стал стафилококк.

Следователи возбудили уголовное дело, Роспотребнадзор приостановил работу торговой точки.