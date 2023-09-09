Саммит G20 в Нью-Дели назвали одним из самых сложных в истории

Саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных за всю историю G20, в том числе из-за Украины. Об этом заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш, передает корреспондент «Ленты.ру».

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«Это был, наверное, один из самых сложных саммитов Группы двадцати почти за пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. Согласование декларации заняло практически двадцать дней», — заявила Лукаш.

По ее словам, сложность заключалась не только в разногласиях по Украине, но и по вопросам изменения климата и перехода к низкоуглеродным энергетическим системам. Кроме того, острые вопросы касались реформы международных финансовых институтов, добавила шерпа РФ.

Согласно итоговой декларации саммита, в рамках обсуждения конфликта на Украине участники выражали разные взгляды и оценки ситуации.