Захарова показала пример трогательной любви жителей Индии к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала открытки, нарисованные жителями Индии с любовью к России.

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала открытки индийских школьников, которые они нарисовали в честь приезда делегации России на саммит G20 в Дели.

телеграм-канал "Мария Захарова"

По ее словам, нарисованные с любовью открытки были уложены в картонную коробку, расписанную школьниками под палехскую шкатулку.