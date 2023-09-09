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Захарова показала пример трогательной любви жителей Индии к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала открытки, нарисованные жителями Индии с любовью к России.

Захарова показала пример трогательной любви жителей Индии к России
© РИА Новости

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала открытки индийских школьников, которые они нарисовали в честь приезда делегации России на саммит G20 в Дели.

телеграм-канал "Мария Захарова"

По ее словам, нарисованные с любовью открытки были уложены в картонную коробку, расписанную школьниками под палехскую шкатулку.

Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ о заявлении G20

Ранее прибывшие на «Большую двадцатку» (G20) в Нью-Дели сотрудники СМИ устроили фотосессию с флагом России, принесенным на саммит российским репортером. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь.

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