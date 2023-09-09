Захарова показала пример трогательной любви жителей Индии к России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала открытки, нарисованные жителями Индии с любовью к России.
В своем Telegram-канале Захарова опубликовала открытки индийских школьников, которые они нарисовали в честь приезда делегации России на саммит G20 в Дели.
телеграм-канал "Мария Захарова"
По ее словам, нарисованные с любовью открытки были уложены в картонную коробку, расписанную школьниками под палехскую шкатулку.
Ранее прибывшие на «Большую двадцатку» (G20) в Нью-Дели сотрудники СМИ устроили фотосессию с флагом России, принесенным на саммит российским репортером. В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь.