МИД: США не дали доказательств причастности России к кибератакам

Соединенные Штаты не представили никаких доказательств якобы осуществлявшихся российскими хакерами кибератак по горячим линиям спецсвязи, рассказал директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. Его комментарий для Newsweek опубликован на сайте ведомства.

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Люкманов отметил, что американские СМИ абсолютно во всех инцидентах обвиняют вымышленных российских хакеров.

В частности, заметил он, русским приписывают подтасовки на выборах, кражу технологий, участие в корпоративных войнах, фишинг и рассылки вредоносных кодов.

Дипломат напомнил, что в 2013 году Россия и США создали двусторонние горячие линии, по которым предполагалось осуществлять обмен информацией и решать спорные вопросы.

Вместе с тем, Вашингтон не посчитал нужным представить какие-либо убедительные доказательства, уточнил Люкманов. Он добавил, что напротив, США нарастили наступательные потенциалы в сфере ИКТ, проводят упреждающие атаки на российскую инфраструктуру.