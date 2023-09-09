В Кремле оценили ход голосования в новых регионах РФ

На голосовании в новых регионах РФ избиратели показывают высокую активность, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, местные жители в отдельных случаях проявляют героизм, голосуя в сложных условиях.

Действительно, проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование. И, конечно, сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих (новых — NEWS.ru) регионах, но в остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки, — сказал Песков.

Ранее в ЦИК подвели итоги первого дня голосования. Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил, что россияне проявили большую активность, все прошло достаточно спокойно. Он добавил, что в новых субъектах РФ звучала тревога, фиксировались ракетные атаки, однако это не помешало общему процессу голосования.

В России 10 сентября пройдет единый день голосования. В 54 регионах страны состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.