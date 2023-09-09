Песков: условия зерновой сделки открыты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва неоднократно озвучивала условия зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости».
«Условия для возобновления Россией зерновой сделки хорошо известны», - отметил Песков.
Пресс-секретарь пояснил, что западным странам следует их выполнить.
Песков уточнил, что на Западе постоянно выступают с различными инициативами по зерновой сделке. Вместе с тем, добавил он, предлагаемые условия не устраивают Москву.
Россия требует, чтобы были выполнены ранее достигнутые договоренности, констатировал пресс-секретарь.
Напомним, что в список условий, зафиксированных в соглашении по поставкам зерна, были включены восстановление аммиакопровода Тольятти-Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, обеспечение бесперебойных поставок российского зерна.