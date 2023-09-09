Песков: условия зерновой сделки открыты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва неоднократно озвучивала условия зерновой сделки. Об этом пишет РИА «Новости».

«Условия для возобновления Россией зерновой сделки хорошо известны», - отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что западным странам следует их выполнить.

Песков уточнил, что на Западе постоянно выступают с различными инициативами по зерновой сделке. Вместе с тем, добавил он, предлагаемые условия не устраивают Москву.

Россия требует, чтобы были выполнены ранее достигнутые договоренности, констатировал пресс-секретарь.