Памфилова назвала регионы с самой высокой явкой

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии назвала регионы, которые активнее всех голосуют на выборах этого года.

Так, на довыборах в Госдуму по четырем одномандатным округам больше всего избирателей пришли на участки в 16-м одномандатном округе в Карачаево-Черкесии - 47,44%. На губернаторских выборах самую высокую явку на утро воскресенья демонстрирует Кемеровская область - 69,39%. На выборах в законодательные собрания по активности избирателей лидирует ДНР - 74%.

Кроме того, наблюдается традиционно высокая явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе. Глава ЦИК пояснила, что этим форматом пользуются самые активные избиратели. К примеру, на выборах губернатора Алтайского края уже проголосовали 85% избирателей, зарегистрировавшихся на ДЭГ в этом регионе.