Путин выразил соболезнования королю Марокко в связи с землетрясением

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах вашей страны. В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.