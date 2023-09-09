ЦИК назвал успешным первый день голосования в России

Напомним, в Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку.