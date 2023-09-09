ЦИК назвал успешным первый день голосования в России
Первый день голосования по России прошел достаточно спокойно, избиратели голосовали активно, рассказал замглавы ЦИК России Николай Булаев.
«Оно (голосование) прошло достаточно спокойно. Были тревоги в новых субъектах России», – сказал Булаев, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что были ракетные атаки в новых субъектах России, но «все обошлось».
Напомним, в Единый день голосования впервые проходят выборы в новых регионах России. На прифронтовых территориях они дистанционные – члены избиркомов и наблюдатели совершают обходы по домам. Там, где безопасно – открыты избирательные участки. И хотя самую большую активность избирателей ожидают в воскресенье, уже в пятницу люди шли голосовать семьями и даже трудовыми коллективами, а избиркомы под вечер зафиксировали высокую явку.