Страны Евросоюза обладали всеми возможностями для сотрудничества с Россией, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Он добавил, что в ЕС предпочли ввести ограничительные меры.

Володин отметил, что рестрикции, введенные странами ЕС, «бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза».

Спикер Госдумы напомнил, что Россия 1 августа ввела повышенные заградительные таможенные пошлины, направленные на ввоз вина из недружественных стран.

Через несколько недель, заметил Володин, Франция и ЕС в целом были вынуждены выделить из бюджета 200 млн евро на уничтожение французских вин и вырубку виноградников.

Таким образом, продукция виноделов Франции оказалась невостребованной, Париж и Брюссель сами себя наказали, констатировал политик.

На российском виноградарстве, напротив, ситуация сказалась положительно: сбор винограда и производство вина выросли на 18% и 8% соответственно, пояснил Володин.