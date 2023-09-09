Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР

Путин отметил дружественные отношения РФ и КНДР со времен СССР
Президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 75-летием образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), сообщает пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что три четверти века назад СССР первым признал образование нового суверенного государства на корейской земле. Он подчеркнул, что с тех пор отношения между Россией и Северной Кореей строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения.
Российский лидер выразил уверенность, что впоследствии государства будут и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях, что отвечает интересам двух народов и движется в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.
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