Москва и Пекин поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию. Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.

«Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования», — отметил он.

По его словам, стороны обсуждают все основные события на данном направлении. Зиновьев также подчеркнул, что КНР придерживается взвешенной позиции в плане происходящих на Украине событий и хорошо понимает геополитические и исторические причины возникновения кризиса.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что Москва благодарна странам-коллегам по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика), помогающим урегулировать кризис на Украине. Он также подчеркнул, что действия России на Украине продиктованы желанием завершить войну, которую Киев развязал против мирных граждан при поддержке Запада.