Избиркомы подсчитали явку избирателей в ДФО в первый день голосования

В регионах Дальнего Востока стартовал второй день голосования. Напомним, Чукотском автономном округе, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха и Приморском крае выбирают глав субъектов, в Бурятии, Забайкалье и Якутии - депутатов региональных парламентов. В Хабаровске сегодня началось двухдневное голосование за кандидатов на пост мэра.

© Избирательная комиссия Магаданской области

Между тем избиркомы подвели итоги первого дня голосования. Лидером по активности избирателей является Чукотский автономный округ. Там, как сообщили в окружной избирательной комиссии на 20 часов 8 сентября явка в первый день голосования составила 31 процент.

Видео дня

На выборах губернатора Амурской области уже проголосовало 14,67 процента избирателей. К 20:00 бюллетени заполнили 86958 амурчан. В областном центре за первый день выборов проголосовали 21290 жителей, или 12,8 процента.

- Это был обычный, спокойный день, претензий, замечаний у наблюдателей не возникло, - рассказала после закрытия участков руководитель аппарата Общественной палаты области Анна Бондарева. - За день у видеопанели с кадрами, которые в режиме онлайн поступали с 99 крупных участков, сменилось семь человек: дежурили представители Общественного штаба и общественные наблюдатели. Везде комиссии работали четко, сбоев в работе сети и техники зафиксировано не было, нарушений общественники и юристы не определили.

В Забайкалье первый день голосования также прошел спокойно. По данным краевого избиркома, явка составила 10,72 процента. За ходом голосования на участках следят 2,5 тысячи наблюдателей.

В Республике Саха (Якутия) за первый день свои голоса отдали 131756 человек, или 20,39 процента избирателей. Самая высокая явка зафиксирована в Оленекском эвенкийском национальном районе, где она составила 56,21 процента.

В Приморском крае активность избирателей также высока: здесь 8 сентября на участки пришли 18,51 процента жителей, имеющих право голоса.