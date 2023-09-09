Путин заявил о наращивании отношений между РФ и КНДР

"Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - поделился Путин.

До этого агентство Yonhap сообщало, что в Пхеньяне отметили 75-летие основания КНДР военным парадом. Сообщается, что парад начался в полночь 9 сентября по местному времени (18:00 мск). Сообщается, что за год в стране прошли три военных парада. Пхеньян обвинил американские власти в провоцировании напряженности на Корейском полуострове из-за планов по размещению в соседней Республике Корея стратегического ядерного оружия.