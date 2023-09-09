Минздрав создал проект регистра самых распространенных заболеваний

Министерство здравоохранения России разработало проект федерального регистра граждан с наиболее распространенными группами заболеваний, сообщает ТАСС.

Это необходимо для оперативного оказания россиянам медицинской помощи. По данным Минздрава, регистр позволит осуществлять оперативный обмен информацией между различными медицинскими организациями. Речь идет об информационном ресурсе, который позволит осуществлять оперативный обмен информацией, необходимой для оказания медицинской помощи пациентам по наиболее распространенным группам заболеваний.

Предполагается глубокая интеграция с уже существующими информационными системами Минздрава РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и т. д. Регистр будет использовать имеющуюся в данных системах информацию. Это позволит обеспечить его работу без усложнения работы и дополнительных действий медицинских работников, а также высокую степень защищенности информации в контуре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.