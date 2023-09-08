Президент России Владимир Путин заявил о намерении нарастить темпы развития ядерного центра в Сарове. Его слова приводятся на сайте официального Кремля.

Путин поблагодарил специалистов центра за «вклад в развитие науки, укрепление обороны страны, ядерного щита страны, в развитие многих отраслей экономики».

«Я надеюсь, что так и будет дальше, более того, будем даже наращивать эти темпы», — добавил он.

Он указал, что это необходимо для обеспечения технологического суверенитета страны.

8 сентября Путин в Сарове встретился с молодыми учеными и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).