Путин: конфликт на Украине спровоцировали для сдерживания России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был целенаправленно спровоцирован «недоброжелателями», чтобы сдержать развитие России. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Путин сделал во время встречи с молодыми учёными Российского федерального ядерного центра в Сарове. Во время беседы президент напомнил о своём прошлом визите к специалистам в Сарове, которая состоялась в 2014 году.
«Тогда только наши недоброжелатели делали первые шаги в попытках ограничить наш технологический суверенитет, помешать нашему развитию, тогда мы говорили о том, что нужно предпринимать энергичные шаги, чтобы обеспечить свой технологический суверенитет. Должен сказать, что наши прогнозы подтвердились, как мы говорили – будет вот так, вот так – все так и произошло, спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим», – заявил он.
Помимо этого Путин добавил, что конфликт был спровоцирован ради сдерживания развития России. «Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», – добавил он.
Ранее Владимир Путин Российский федеральный ядерный центр в Сарове.