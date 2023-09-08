Небензя рассказал в ООН о «могилизации» на Украине

По его словам, большинство украинцев «прекрасно понимают», что угроза исходит не от действий России, а от «преступной политики режима президента Украины Владимира Зеленского ».

Также он в очередной раз указал, что НАТО ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, которые после «провального контрнаступления начинают заканчиваться», а оставшиеся не хотят «попадать в "мясорубку"». Небензя подчеркнул, что на этом фоне сейчас в социальных сетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в РФ, где «уже нашли приют несколько миллионов украинцев».