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Небензя рассказал в ООН о «могилизации» на Украине

Граждане Украины уже давно называют повальную мобилизацию в стране «могилизацией». Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передает «РИА Новости». https://ria.ru/20230908/mobilizatsiya-1895096046.html

Небензя рассказал в ООН о «могилизации» на Украине
© РИА Новости

По его словам, большинство украинцев «прекрасно понимают», что угроза исходит не от действий России, а от «преступной политики режима президента Украины Владимира Зеленского».

«Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», — отметил Небензя.

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Также он в очередной раз указал, что НАТО ведет на Украине гибридную войну с Россией до последнего украинца, которые после «провального контрнаступления начинают заканчиваться», а оставшиеся не хотят «попадать в "мясорубку"». Небензя подчеркнул, что на этом фоне сейчас в социальных сетях набирает обороты кампания по переезду беженцев в РФ, где «уже нашли приют несколько миллионов украинцев».

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