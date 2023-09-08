Посольство России уличило Францию в необоснованных обвинениях по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Париже.

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«МИД Франции продолжает тиражировать возмутительные фейки в отношении России, пытаясь абсолютно необоснованно возложить на нее ответственность за военные преступления, совершенные на самом деле киевским режимом. При этом на Кэ д'Орсэ не утруждают себя проверкой фактов, ретранслируя лживые заявления Киева», — отметили в посольстве.

Также российские дипломаты заявили о безответственности французских властей в связи с их недавними заявлениями по событиям в Константиновке. Как указали в посольстве, нанесение удара по городскому рынку со стороны, контролируемой Вооруженными силами Украины (ВСУ), было признано в том числе независимыми экспертами.