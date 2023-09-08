Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

Президент России Владимир Путин посетил Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области и подарил обители Федоровскую икону Богородицы XVII века. Об этом пишет РИА Новости.

От монахинь президент получил в подарок небольшую икону и сухарики.

До этого Путин поздравил Псково-Печерский монастырь с юбилеем.

Глава государства отметил, что обитель хранила цвет веры даже в самые тяжелые для обители годы, братьями веками укреплялась традиция подвижнического служения и исключительного трудолюбия, а монастырь был свидетелем судьбоносных событий истории России.