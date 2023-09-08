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Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Киева

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ракета, попавшая в рынок Константиновки, была запущена с позиций ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Киева
© Zuma/TACC

Такое заявление Небензя сделал во время посвященного Украине заседания Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что удар по Константиновке является «действительно страшной трагедией», но страны ООН «быстро о нём забудут».

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«Мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», – заявил он.

Помимо этого Небензя добавил, что удар по рынку Константиновки был связан с визитом госсекретаря США в Киев.

Ранее Небензя заявил, что совет безопасности ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине.

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