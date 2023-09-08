Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Киева
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что ракета, попавшая в рынок Константиновки, была запущена с позиций ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Небензя сделал во время посвященного Украине заседания Совета Безопасности ООН. Он также добавил, что удар по Константиновке является «действительно страшной трагедией», но страны ООН «быстро о нём забудут».
«Мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», – заявил он.
Помимо этого Небензя добавил, что удар по рынку Константиновки был связан с визитом госсекретаря США в Киев.
Ранее Небензя заявил, что совет безопасности ООН стал площадкой западной пропаганды по Украине.