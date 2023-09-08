Небензя назвал удар по Константиновке провокацией Киева

«Мы уверены, что вы быстро забудете и замнете это происшествие, поняв, как и в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», – заявил он.