Путин вышел к паломникам, собравшимся у Дивеевского монастыря
Президент России после посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области подошел к паломникам, которые собрались там.
Сотни людей приветствовали президента и желали здоровья.
"Владимир Владимирович, можно вам руку пожать?" - попросил Путина один из собравшихся.
Президент охотно выполнил просьбу: пожал руку мужчине и помахал всем остальным людям.
Отметим, что Путин побывал в Троицком и Благовещенском соборах монастыря. Президент присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.
На прощание президент подарил обители икону "Богоматерь Федоровская". И получил на память небольшую икону Серафима Саровского и сухарики в чугунке.