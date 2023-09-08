Путин вышел к паломникам, собравшимся у Дивеевского монастыря

Президент России после посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области подошел к паломникам, которые собрались там.

© Российская Газета

Сотни людей приветствовали президента и желали здоровья.

"Владимир Владимирович, можно вам руку пожать?" - попросил Путина один из собравшихся.

Президент охотно выполнил просьбу: пожал руку мужчине и помахал всем остальным людям.

Отметим, что Путин побывал в Троицком и Благовещенском соборах монастыря. Президент присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.