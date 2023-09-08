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Путин вышел к паломникам, собравшимся у Дивеевского монастыря

Президент России после посещения Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области подошел к паломникам, которые собрались там.

Путин вышел к паломникам, собравшимся у Дивеевского монастыря
© Российская Газета

Сотни людей приветствовали президента и желали здоровья.

"Владимир Владимирович, можно вам руку пожать?" - попросил Путина один из собравшихся.

Президент охотно выполнил просьбу: пожал руку мужчине и помахал всем остальным людям.

Отметим, что Путин побывал в Троицком и Благовещенском соборах монастыря. Президент присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского.

На прощание президент подарил обители икону "Богоматерь Федоровская". И получил на память небольшую икону Серафима Саровского и сухарики в чугунке.