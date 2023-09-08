Постпред РФ в ООН заявил, что ракету по Константиновке запустили с Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил, что ракета, которой был нанесен удар по рынку в городе Константиновка, была запущена со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, об этом свидетельствуют соответствующие видеоматериалы удара.

«Не нужно быть баллистическим экспертом, чтобы на основании имеющихся видеоматериалов, размещенных пользователями в соцсетях и, кстати, даже самим Зеленским, увидеть, что ракета прилетела с северо-запада, где находятся исключительно украинские позиции», — отметил Небензя.

Дипломат также назвал случившееся «страшной трагедией».