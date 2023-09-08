Путин посетил Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Нижегородскую область приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в селе Дивеево.

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Основанная в XVIII веке обитель почитается православными верующими как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой. В Троицком соборе хранятся мощи Серафима Саровского.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, Серафимо-Дивеевский монастырь активно развивается, здесь строятся и реставрируются храмы, создаются общественные пространства, открыт духовно-просветительский центр. Это привлекает паломников и туристов не только со всей России, но и других стран.