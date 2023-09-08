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Эстония планирует первой в ЕС узаконить конфискацию активов России

Эстония планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, попадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.

Эстония планирует первой в ЕС узаконить конфискацию активов России
© RT на русском

Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его слова передаёт агентство Bloomberg.

По словам министра, власти одобрят законопроект в течение двух недель, а потом его отправят в парламент.

Ранее Минфин США заявил, что заблокированные активы России оцениваются в $280 млрд.

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