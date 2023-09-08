Эстония планирует первой в ЕС узаконить конфискацию активов России
Эстония планирует стать первой страной Евросоюза, которая в текущем году узаконит конфискацию активов России, попадающих под санкции, для финансирования восстановления Украины.
Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, его слова передаёт агентство Bloomberg.
По словам министра, власти одобрят законопроект в течение двух недель, а потом его отправят в парламент.
Ранее Минфин США заявил, что заблокированные активы России оцениваются в $280 млрд.