Путин осмотрел реконструированный центр Арзамаса

"Полгода назад повесили табличку: 28 августа погиб на СВО кавалер ордена Мужества Ваня Лизунков, выпускник этого колледжа. Пошел в 2022 году добровольцем, не по мобилизации, был фельдшером гвардии сержантом в артиллерийском батальоне, и 8 сентября у него был бы день рождения, сегодня, именно в этот день", - рассказал губернатор.