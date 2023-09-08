Захарова призвала главу Евросовета оценить ущерб от санкций против РФ

«Забыла, когда Мишель требовал от прибалтийских стран разблокировать в портах Латвии и Эстонии, а также Бельгии и Нидерландов, российские удобрения? Ведь они жизненно необходимы для производства продовольствия в нуждающихся странах. Ой, не забыла. Таких заявлений просто не было», — говорится в заявлении российского дипломата.