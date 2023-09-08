МИД РФ поддержал призыв блокадников Ленинграда к Германии о выплатах
МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к немецким властям о распространении гуманитарных выплат на всех блокадников вне зависимости от национальности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства РФ Мария Захарова.
По ее словам, до сих пор ФРГ итак осуществляло выплаты, но только блокадникам-евреям, отказываясь распространить их на остальных.
«Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем абсолютно неприемлемыми, нелогичными и негуманными подходы германских властей к этому вопросу, дискриминирующие блокадников по этническому признаку», — сказала Захарова.
Она отметила, что такую позицию в РФ считают «шокирующей», особенно на фоне «выплачиваемых Германией уже многие десятилетия соцпособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, которые проходили службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структур, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима». В связи с этим Захарова призвала российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес властей ФРГ.