МИД РФ поддержал призыв блокадников Ленинграда к Германии о выплатах

МИД России поддерживает призыв участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к немецким властям о распространении гуманитарных выплат на всех блокадников вне зависимости от национальности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства РФ Мария Захарова .

По ее словам, до сих пор ФРГ итак осуществляло выплаты, но только блокадникам-евреям, отказываясь распространить их на остальных.

Она отметила, что такую позицию в РФ считают «шокирующей», особенно на фоне «выплачиваемых Германией уже многие десятилетия соцпособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, которые проходили службу в подразделениях СС и других признанных преступными военизированных структур, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима». В связи с этим Захарова призвала российские и международные правозащитные организации поддержать обращение блокадников в адрес властей ФРГ.