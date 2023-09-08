В РФ отреагировали на угрозы США по российским выборам в новых регионах

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате России Александр Малькевич заявил, что угрозы США поддерживающим российские выборы в новых регионах являются «интеллектуальной агонией». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что своими действиями Вашингтон показывает неуважение к выбору и волеизъявлению граждан другой страны. «Это просто интеллектуальная агония со стороны наших врагов.

Все, что они могут, это пытаться угрожать, пытаться вести разговор с позиции силы. Их бесит и сводит с ума, что они не могут помешать свободному волеизъявлению граждан», – заявил он.