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В РФ отреагировали на угрозы США по российским выборам в новых регионах

Внештатный советник врио губернатора Херсонской области и сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате России Александр Малькевич заявил, что угрозы США поддерживающим российские выборы в новых регионах являются «интеллектуальной агонией». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что своими действиями Вашингтон показывает неуважение к выбору и волеизъявлению граждан другой страны. «Это просто интеллектуальная агония со стороны наших врагов.

Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

Все, что они могут, это пытаться угрожать, пытаться вести разговор с позиции силы. Их бесит и сводит с ума, что они не могут помешать свободному волеизъявлению граждан», – заявил он.

Напомним, что ранее в Госдепе США заявили о возможных санкциях против тех, кто поддержит выборы в новых регионах России и Крыму. При этом санкции могут затронуть в том числе и международных наблюдателей.

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