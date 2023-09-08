МИД РФ осудил активность террористов в Мали
Москва решительно осуждает активность террористов в Мали, она может повлечь за собой обострение во всем Сахаро-Сахельском регионе. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с террористическими атаками в Мали.
Дипломат отметила, что российская сторона "потрясена новыми преступлениями, совершенными исламистскими экстремистами против мирного населения Мали".
"Такие преступные вылазки могут повлечь за собой обострение ситуации не только в этой стране, но и во всем Сахаро-Сахельском регионе, который переживает непростой период в своем историческом развитии, - указала Захарова. - Решительно осуждаем кровавую активность террористов".