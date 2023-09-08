В Совфеде ответили на слова Борреля о полетах россиян в Грузию

Все, что направлено на улучшение межгосударственных отношений и международной атмосферы, вызывает у главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля чувство неприязни, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так сенатор прокомментировал слова политика, который выразил сожаление из-за возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Карасин затруднился ответить, исходит это от политических комплексов или недомоганий Борреля.

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Складывается впечатление: все, что направлено на улучшение межгосударственных отношений и международной атмосферы, вызывает у Борреля чувство неприязни. Трудно сказать, исходит этот от политических комплексов или недомоганий, но это вызывает растущее беспокойство у людей, которые читают его высказывания, — сказал Карасин.

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Сенатор отметил, что вопрос о членстве в Евросоюзе решать гражданам Грузии на основании их национальных интересов и здравого смысла. При этом не должно складываться впечатление, что ЕС автоматически приносит счастья всем странам.

Чем дальше, тем больше становится сомнений, что следует за этим вступлением. По-моему, сейчас грузинская позиция сбалансирована, умеренна и умна. Все больше людей в Грузии начинают чувствовать от этого конкретные результаты, — добавил Карасин.

Ранее Боррель на пресс-конференции в Тбилиси заявил, что Евросоюз сожалеет о возобновлении полетов между Грузией и РФ. По его словам, такое решение грузинских властей противоречит политике ЕС и усилиям по изоляции России на международном уровне.

По данным опроса американской организации Edison Research, 90% населения Грузии поддерживает вступление страны в ЕС. Респондентами выступили 1500 человек.